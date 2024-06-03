Офіційний Пекін ніколи не «роздмухував вогонь і не підживлював полум'я» російсько-української війни. Про це, як пише The Guardian, заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін коментуючи слова президента Володимира Зеленського про те, що Росія і Китай намагаються послабити запланований на 15-16 червня глобальний Саміт миру.

За її словами, Пекін вважає, що визнаними повинні бути усі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, а тому позиція Китаю щодо мирної конференції є передусім «відкритою і прозорою».

«Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін», – зазначила вона.

Речниця китайського МЗС також зауважила, що Китай надає великого значення відносинам з Україною та залишається її найбільшим торговельним партнером.

Зазначимо, що відповідна реакція Вашингтону з’явилась після того, коли на азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі Володимир Зеленський заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь в ініційованому Україною Саміті миру, таким чином намагаючись його зірвати. Президент України також висловив думку, що Китай «є інструментом в руках Путіна», і Росія користується впливом Китаю і китайськими дипломатами, щоб зірвати український саміт.

«Це вже не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни, бо якщо ти не підтримуєш саміт миру, значить все, що відбувається для тебе нормально», – наголосив український лідер.

Заяві Зеленського передувала заява МЗС Китаю у якій офіційний Пекін повідомив, що глобальний Саміт Миру не відповідає всім критеріям, які існують для подібних майданчиків, а тому китайські дипломати навряд чи будуть там представлені.