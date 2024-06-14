У травні Ватикан підтвердив свою участь у Саміті миру

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Італії зустрівся із Папою Римським Франциском. Вони обговорили наслідки війни Росії проти України. Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру», – розповів Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський подякував понтифіку за молитви за мир для України та гуманітарну допомогу для українців. Президент наголосив, що цінує участь Ватикану в Саміті миру та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.

Зазначимо, що у травні Ватикан підтвердив свою участь у Саміті миру, що відбудеться у швейцарському місті Бюргеншток 15-16 червня.

Як інформував ZAXID.NET, на Саміті миру Україна зосередиться на трьох основних питаннях: «енергетична та ядерна безпека, питання вільного судноплавства та обміну. І гуманітарний трек з двома підпитаннями: обмін (полонених, – ред.) всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до Росії».

До слова, раніше Папа Римський закликав Україну та Росію провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». При цьому українська сторона неодноразово заявляла, що погоджується на такий обмін, але росіяни систематично блокують будь-які обміни полоненими.