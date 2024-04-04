Папа Римський Франциск тримає у руках Новий Заповіт, що належав українському військовому, який загинув в Авдіївці

У середу, 3 квітня, Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції у Ватикані вшанував пам’ять загиблого в Авдіївці 23-річного українського військового. Він також вкотре закликав молитися за «мученицьку» Україну, пише «Голос Америки».

Під час свого звернення до вірян, що зібралися на площі Святого Петра, Папа Римський Франциск сказав, що тримає в руках Новий Заповіт та вервицю, які належали загиблому в Авдіївці 23-річному українському військовому Олександу.

«Я хотів би, щоб ми всі в цю хвилину трохи помовчали, подумавши про цього молодого чоловіка та багатьох інших, подібних до нього, які загинули в цій безглуздій війні. Війна завжди руйнує. Думаймо про них і молімося», – сказав Папа Римський.

Глава Римо-католицької церкви також зауважив, що Авдіївку, місто на сході України, росіяни захопили в лютому в результаті багатомісячних боїв.

За даними інформаційної агенції Associated Press, ймовірно, Новий Заповіт у кольорах хакі та вервицю Папі Римському передала сестра Люсія Карам, монахиня аргентинського походження, що живе в Іспанії.

13 березня у своєму дописі в Instagram Люсія Карам розповіла, що Папа Франциск розчулився під час приватної аудієнції, коли вона подарувала йому вервицю та Новий Заповіт, що належали загиблому військовому Олександру.