Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск вперше у своєму зверненні засудив Росію за розпочату повномасштабну війну проти України. Він також назвав виробництво ядерної зброї аморальним, як і володіння нею та її використання. Про це у понеділок, 8 січня, повідомило Associated Press.

У зовнішньополітичному зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, Франциск поскаржився, що у 2024 році мир «піддається все більшій загрозі, він ослаблений і частково втрачений».

Зокрема, Франциск розповів про перелік подій, від яких страждає людство. Серед таких Папа Римський відзначив «широкомасштабну війну, яку веде Російська Федерація проти України». Раніше Франциск, коли висловлював солідарність з українським народом, уникав прямого звинувачення Росії.

Таокж Франциск засудив напад ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня «і всі випадки тероризму та екстремізму». У той же час він сказав, що атака спровокувала «сильну військову відповідь Ізраїлю», яка призвела до загибелі тисяч людей і викликала гуманітарну кризу в Газі.

Він закликав до негайного припинення вогню, включно з Ліваном, і звільнення заручників, утримуваних у Газі, і повторив позицію Святого Престолу, яка прагне до рішення про створення двох держав для Ізраїлю та палестинців і міжнародно гарантований особливий статус для Єрусалиму.

Також у своєму зверненні Папа Римський засудив практику сурогатного материнства. На думку Франциска, дитина є подарунком і «ніколи не є основою комерційного контракту», він закликав до глобальної заборони сурогатного материнства.

До слова, наприкінці липня 2023 року Папа Римський Франциск назвав російську владу «братами» і закликав повернути зернову угоду.

«Закликаю моїх братів, представників російської влади, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно», – сказав він.

Водночас, коментуючи обстріли зернової інфраструктури в портах, Папа Франциск не сказав прямо, хто саме їх здійснює.