Під час недільної молитви 30 липня Папа Франциск згадав про зернову угоду та обстріли зернової інфраструктури України

Папа римський Франциск відреагував на вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та масовані повітряні удари по українській зерновій інфраструктурі в портах. Він заявив, що знищувати зерно – гріх, а Росія має повернутися в зернову угоду, пише Vatican News.

«Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно – це Його дар, щоби прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба», – сказав папа римський під час недільної молитви 30 липня.

«Закликаю моїх братів, представників російської влади, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно», – додав він.

Водночас, згадуючи про обстріли зернової інфраструктури в портах, Папа Франциск не сказав прямо, хто саме їх здійснює.

Нагадаємо, 17 липня Росія вийшла із зернової угоди, через що вона припинила діяти. Після цього вона майже щоденно завдавала масовані ракетні та дронові удари по інфраструктурі портів Одещини, які брали участь у цій угоді. Унаслідок цих обстрілів було знищено сотні тонн зерна, яке зберігалося в портах.