Росія відмовилася від продовження зернової угоди, термін дії якої завершився в понеділок, 17 липня. Речник президента РФ Дмітрій Пєсков сказав, що країна повернеться до зернової угоди, як тільки будуть виконані її вимоги.

Відмову Росії продовжити зернову угоду підтвердив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Незважаючи на сьогоднішню заяву, я вважаю, що російський президент Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав. Можливо, ми зробимо кроки за допомогою телефонної розмови з Путіним, не чекаючи серпня», – сказав турецький президент, якого цитує Anadolu.

Саме в серпні Путін має відвідати Туреччину, про що раніше повідомляла низка ЗМІ.

Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях.

За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів. Водночас Росія кілька разів виходила з угоди, однак дотепер завжди вдавалося домовлятися про її продовження.

Раніше ООН запропонувала Росії повернути до системи SWIFT «Россельхозбанк» в обмін на продовження зернової угоди. Наразі реакція російської влади на відповідний лист генсека ООН відсутня.