Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував президенту Росії Владіміру путіну продовжити зернову угоду в обмін на перепідключення «Россільгоспбанку» до SWIFT – Міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів. Кремль вимагав цього раніше.

«Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Російський сільськогосподарський банк, що викликає серйозне занепокоєння з боку Російської Федерації, і водночас забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море», – так назвав ці умови Гутерреш.

Водночас у повідомленні ООН прямо не йдеться про повернення згаданого банку до SWIFT. Проте одна з головних вимог Росії – повернення «Россільгоспбанку» до цієї системи, з якої його виключили в червні 2022 року.

Нагадаємо, що дія зернової угоди спливає 17 липня. Росія погрожує не продовжити її через нібито відсутність для цього підстав. Утім, Росія регулярно робить такі заяви перед черговим продовженням угоди, яка почала діяти з липня 2022 року.

Як зазначає «Бабель», у травні в ЄС заявляли, що не збираються відновалювати підключення російських банків до SWIFT, проте джерела агенції Reuters зазначили, що Євросоюз думає над можливістю підключити до SWIFT дочірню компанію «Россільгоспбанку», щоб Росія змогла здійснювати операції із зерном і добривами. Це питання обговорювали лідери ЄС на саміті у Брюсселі минулого тижня як потенційний засіб переконати Москву продовжити угоду.

Із 17 травня зернову угоду між ООН, Україною, Туреччиною та Росією продовжили на два місяці. Уже в червні РФ почала блокувати угоду й не реєструвала кораблі на вхід до портів України.