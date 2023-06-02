Україна буде готова продовжити експорт зерна через Чорне море в рамках «плану Б», без участі Росії, якщо Москва вийде з поточної угоди про експорт зерна і вона розвалиться. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на міністра аграрної політики України Миколу Сольського.

За його словами, Росія вже заблокувала використання головного чорноморського порту України «Південний» та, незважаючи на угоду, дозволяє лише одному судну на день доставляти українське продовольство з нього до певних країн.

«Останні дії, які відбуваються там протягом вчорашнього, позавчорашнього, сьогоднішнього дня, більше говорять про те, що насправді лише юридично виглядає так, що цей коридор працює, а насправді там нічого особливого не відбувається», – сказав Сольський.

Міністр заявив, що, якщо ситуація залишатиметься без змін й надалі, то «ми будемо готові до плану Б, який залежить від нас, залежить від ООН», а також додав, що «план Б... виключає четверту сторону (Росію) у цих відносинах». За словами Сольського, український уряд може запропонувати страхові гарантії для компаній-перевізників. Він повідомив, що уряд вже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 млн доларів для компаній, чиї судна будуть заходити в українські чорноморські порти за новою угодою.

«Якщо нас повністю заблокують, а це вже майже сталося, то перевізники можуть йти цим коридором, маючи гарантоване страхування від нашого уряду», – сказав Сольський. Він додав, що судновласники можуть бути «достатньо впевненими» в тому, що українські військові та їхня протиповітряна оборона «можуть виконати свою роботу».

Сольський сказав, що Україна все ще сподівається, що нинішня Чорноморська зернова ініціатива буде працювати, незважаючи на нинішні труднощі, в той час як будь-який новий варіант потребуватиме нової угоди або нового формату.

«Оскільки з юридичної точки зору перший формат працює і у нас є на нього надія, ми будемо намагатися зробити так, щоб він працював, і вже якщо нам нічого втрачати, то, очевидно, ми будемо обговорювати деталі «плану Б», – сказав міністр.