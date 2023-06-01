Росія у четвер, 1 червня, знову заблокувала зерновий коридор на вхід кораблів в українські порти, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як сказано в повідомленні, впродовж 30-31 травня Росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно до порту «Чорноморськ», тоді як інші сторони Спільного координаційного центру в Стамбулі погодили входження десяти суден до трьох портів. Водночас із 1 червня Росія взагалі відмовилась реєструвати вхідний флот.

За інформацією Мінінфраструктури, в черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини наразі очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 млн тонн продовольства для світу. Деякі з них чекають перевірки понад три місяці.

Українська делегація повідомила, що направила лист до секретаріату Спільного координаційного центру з вимогою відновити повноцінну роботу в складі трьох інспекційних команд та дев'яти інспекцій на день.

Нагадаємо, що Росія блокує зерновий коридор не вперше. Востаннє це було на початку травня, коли держава-агресорка повністю заблокувала всі вхідні рейси зерновозів і погрожувала вийти із зернової угоди 18 травня. Інспекції пізніше відновилися, але 21 травня стало відомо, що Росія відмовилась розблокувати найбільший порт зернового коридору – «Південний».

Нагадаємо, 17 травня зернову угоду вдалося продовжити ще на два місяці.