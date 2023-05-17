Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що Угоду про Чорноморський зерновий коридор, у рамках якого Україна може експортувати зерно з трьох морських портів, продовжено ще на 2 місяці. Його слова цитує агенція Anadolu.

За кілька годин до цього агенція Bloomberg із посиланням на турецьких посадовців повідомляла, що Росія погодилася поки що залишитись у Чорноморській зерновій ініціативі, тож угоду буде продовжено.

Нагадаємо, Чорноморську зернову ініціативу, яка передбачає вивезення зерна з трьох українських портів – «Чорноморська», «Одеси» та «Південного», – уклали 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю України, Росії, Туреччини та ООН на 120 днів. Далі її продовжували кілька разів, востаннє – 18 березня.

Українська влада наполягає, щоб Чорноморська зернова ініціатива була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів. Росія заявляла, що не проти продовження зернової угоди після закінчення її терміну 18 березня, але тільки на 60 днів. Водночас росіяни за час дії угоди неодноразово її саботували, зокрема – відмовлялися реєструвати й перевіряти судна в рамках угоди. За інформацією Міністерства інфраструктури, це призвело до того, що експорт зерна через морські порти суттєво скоротився.