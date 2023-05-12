Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року, повідомило польське міністерство сільського господарства.

З ініціативи Польщі було надіслано спільний лист до віцепрезидента Європейської комісії, єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса та єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського. Міністри сільського господарства сусідніх з Україною країн вважають, що рішення ЄК, які набули чинності 2 травня 2023 року, можуть виявитися неефективними та недостатніми. Адже заборона на імпорт не поширюється на товари, якщо угоди були укладені до 2 травня.

Підписанти листа закликали Єврокомісію знайти вихід із цієї ситуації, запропонувавши відповідні юридично обов’язкові механізми. Крім того, пропонується постійно моніторити імпорт інших сільськогосподарських та харчових продуктів з України та за потреби оперативно вводити превентивні заходи щодо них, а також виділити додаткові кошти на підтримку місцевих фермерів.

Нагадаємо, у середині квітня Польща, а слідом за нею Угорщина, Словаччина та Болгарія під тиском місцевих виробників призупинили імпорт зерна та інших харчових продуктів з України. Згодом за посередництва Єврокомісії країни погодилися скасувати односторонні обмеження тільки після тривалих переговорів з Євросоюзом, внаслідок яких Єврокомісія погодилась виділити 100 млн євро на компенсації фермерам країн-сусідів України, а також заборонила Україні експортувати до цих країн пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак. Відповідна заборона набула чинності 2 травня та триватиме до 5 червня.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Європу зняти зернове ембарго, бо «будь-які обмеження проти українського експорту зараз неприпустимі».