Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів ЄС, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін. Про це повідомляє «Європейська правда».

Заборона на імпорт стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, які походять з України. Вона спрямована на «усунення логістичних проблем», пов'язаних із цими товарами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Заходи набули чинності 2 травня й триватимуть до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім згаданих п’яти. Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.

Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки фермерів у п'яти країнах-членах ЄС, рішення щодо якої буде ухвалене пізніше. Також будуть ухвалені заходи для полегшення транзиту українського зерна через «шляхи солідарності» до інших країн-членів ЄС та третіх країн.

«Комісія готова повторно запровадити превентивні заходи після закінчення терміну дії чинного Регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року доти, доки триватиме виняткова ситуація», – додали в Єврокомісії.

Перед тим наприкінці квітня Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.