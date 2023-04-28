Україна зможе не оплачувати ввізні мита на агропродукти та інші товари

Постійні представники Європейського Союзу узгодили скасування ще на рік ввізних мит ЄС для України. Безмитна торгівля стосуватиметься українського експорту, повідомив у п'ятницю, 28 квітня, редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Голосування послів відбулося 28 квітня. Представники ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі задля підтримки української економіки в умовах війни.

«Посли ЄС схвалили продовження вільної торгівлі з Україною ще на рік. Пленарне засідання Європейського парламенту має проголосувати за нього в травні», – повідомив Рікард Джозвяк.

Зазначимо, у четвер, 27 квітня, продовження безмитної торгівлі з Україною ухвалив і Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту. Країна не повинна платити ввізні та антидемпінгові мита. Призупинення митних тарифів, зокрема, стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також агорпродукції та продуктів її сільгосподарської переробки, які підлягають тарифному квотуванню.