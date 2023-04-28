Посли ЄС погодили безмитну торгівлю з Україною ще на рік
Рішення ухвалили для підтримки української економіки
Постійні представники Європейського Союзу узгодили скасування ще на рік ввізних мит ЄС для України. Безмитна торгівля стосуватиметься українського експорту, повідомив у п'ятницю, 28 квітня, редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
Голосування послів відбулося 28 квітня. Представники ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі задля підтримки української економіки в умовах війни.
«Посли ЄС схвалили продовження вільної торгівлі з Україною ще на рік. Пленарне засідання Європейського парламенту має проголосувати за нього в травні», – повідомив Рікард Джозвяк.
Зазначимо, у четвер, 27 квітня, продовження безмитної торгівлі з Україною ухвалив і Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту. Країна не повинна платити ввізні та антидемпінгові мита. Призупинення митних тарифів, зокрема, стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також агорпродукції та продуктів її сільгосподарської переробки, які підлягають тарифному квотуванню.