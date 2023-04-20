Обмеження змінять маршрути перевезень, а країни ЄС отримають компенсації фермерам

Європейський Союз планує ввести екстрені обмеження на імпорт українського зерна. Йдеться про обмеження, які стосуватимуться імпорту до п'яти країн ЄС, повідомило Financial Times.

За даними видання, Євросоюз готує нові обмеження щодо ввезення збіжжя через односторонні заборони Польщі та Угорщини. Обмеження стосуватимуться Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії. Financial Times повідомило, що такі рішення заборонять імпорт продуктів з України, проте дозволять реекспорт до інших країн Євросоюзу чи інших частин світу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС вживатиме відповідні заходи за умови, що Польща та Угорщина, які самостійно заборонили імпорт та транзит українського збіжжя, скасують свої обмеження. Урсула фон дер Ляйєн додала, що країни отримають 100 млн євро компенсацій фермерам з фондів Євросоюзу.

Поставки українського зерна планують проводити через Брюссель, звідки збіжжя відправлятимуть вантажними конвоями. Таке рішення може збільшити пропускну спроможність Дунаю, яким планують транспортувати кораблі із зерном. Хто та як буде фінансувати таке транспортування, невідомо, оскільки запропонований метод імпорту є дорожчим, аніж транспортування через Чорне море.