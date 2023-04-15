Раніше експорт продукції з України призупинили до липня 2023 року

Польща заборонила ввозити з України зерно та інші продукти харчування. Про постанову, ухвалену урядом, заявив у суботу, 15 квітня, голова правлячої консервативної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, передає RMF24.

Качинський оголосив, що Польща проведе загальний закуп зерна у сховищах з доплатою та збереже субсидії для польських аграріїв. Крім того, країна забороняє ввозити українське зерно та інші продукти. Варто зауважити, що заборона на ввезення збіжжя та іншої сільгосппродукції з України була оголошена під час партійного з’їзду партії «Право і Справедливість», який відбувся у селі Лисе біля Остроленки.

«Ми є і залишаємося друзями та союзниками України без найменших змін. Ми будемо її підтримувати і робимо це зараз. Незважаючи на це, обов'язок кожної доброї влади захищати інтереси власних громадян», – наголосив Качинський, додавши, що криза в польському селі вплине на становище всіх поляків.

Лідер правлячої партії визнав, що якщо не заборонити ввезення збіжжя з-за кордону, то польські аграрії отримуватимуть збитки і це можуть використати політичні опоненти на майбутніх виборах.

«І саме через це, знаючи, що це в інтересах польського села, що це в інтересах поляків, але також, що це в інтересах України – бо не в інтересах наших друзів, щоб Польща занурювалась в кризу і щоб тут прийшли до влади люди, які змінять цю політику радикальної підтримки України, тут при владі, прийнято рішуче, важке рішення», – сказав Ярослав Качинський.

Він також додав, що повний перелік заборонених для ввезення продуктів уже є у урядовому розпорядженні.

«Тому сьогодні уряд прийняв постанову, яка забороняє ввезення до Польщі зерна, а також десятків інших видів продуктів харчування, я не можу їх назвати. Вони перераховані в додатку до цього розпорядження (...), від уже згаданого зерна до медової продукції, дуже-дуже багато чого», – додав він.

Ярослав Качинський також анонсував викуп українського зерна, який зараз лежить на складах у Польщі.

«Буде загальний закуп зерна, що зберігається в силосах. Мінімальна ціна понад 1400 злотих за тонну», — сказав президент PiS Ярослав Качиньський.

Нагадаємо, через протести у Польщі Україна призупинила експорт зерна без припинення транзиту. Експорт українського зерна до Польщі зупинили щонайменше до липня.

Які продукти з України заборонила ввозити Польща

Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда оприлюднив перелік заборонених до експорту українських сільгосппродуктів продуктів. До цього переліку увійшли: зерно, цукор, хміль, льон і коноплі, насіння, сухі корми, фрукти та овочі, птиця, яловичина, телятина, свинина, баранина, яйця та продукти бджільництва. Під заборону також потраплять вино та етиловий спирт.

Заборона починає діяти від суботи, 15 квітня 2023 року.

«Уряд уповноважив міністра сільського господарства та міністра розвитку видати відповідні правові акти для захисту польського аграрного ринку від дестабілізації, включно з тимчасовою забороною імпорту агропродовольчої продукції з України», — йдеться в повідомленні польського уряду.

Реакція України на рішення польського уряду про заборону експорту зерна та сільгосппродуктів

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило заяву у якій шкодує про рішення польських колег тимчасово обмежити експорт у Польщу та транзит територією цієї країни сільськогосподарських товарів з України. Мінагропром також додав, що рішення Польщі суперечать двостороннім домовленостям.

«Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям. Мінагрополітики зі свого боку завжди з розумінням ставилось до ситуацій в польському агросекторі й оперативно реагувало на різного роду виклики. Тиждень тому ми погодили, що 4 культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння», – йдеться у заяві українського міністерства.

Міністерство аграрної політики України заявляє, що розуміє важку ситуацію польських фермерів, але наголошує, що сьогодні «найскладніша ситуація у фермерів України. Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних збитків від війни росії проти України, і саме українські фермери гинуть на своїх полях від російських мін».

«Зі свого боку пропонуємо: найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі», – додали в українському Мінагропромі.