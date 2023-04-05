Генрик Ковальчик подав у відставку з посади міністра сільського господарства

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив, що залишає посаду на тлі масових протестів фермерів у зв'язку з поставками зерна з України. Про відставку Ковальчик заявив на прес-конференції 5 квітня.

Рішення позбавити міністра посади ухвалило керівництво партії влади «Право і справедливість», оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном. Генрик Ковальчик був міністром сільського господарства та віце-прем’єр-міністром з 26 жовтня 2021 року. Раніше він уже обіймав кілька міністерських посад – був міністром навколишнього середовища у 2018-2019 роках і головою Постійного комітету Ради міністрів у 2015 році.

У контексті наступника Ковальчика найчастіше згадують ім’я Роберта Телуса – депутата від «Права і справедливості», який очолює парламентський комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку.

Через вторгнення Росії в Україну та блокування російськими окупантами портів українське зерно експортують новими шляхами. Україна експортує значну частину свого зерна через сухопутний кордон з Польщею. Зерно мало йти через Польщу транзитом в інші держави, але залишається в країні і там продається. Польські фермери вимагали реакції міністерства сільського господарства та відставки самого Ковальчика.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовився з Європейською комісією про те, що країна отримає чергову фінансову компенсацію для ферм. Також у Польщі, починаючи з 2023 року, імпортоване з України зерно перевіряють на в’їзді до Польщі на наявність залишків пестицидів.