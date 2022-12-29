У Польщі, починаючи з 2023 року, імпортоване з України зерно перевірятимуть на в’їзді до Польщі на наявність залишків пестицидів. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Генріх Ковальчик, повідомляє Portal Spozywczy.

За його словами, хроматографи – спеціальні прилади для проведення таких аналізів – вже закуплені.

Експорт зерна з України обговорюватиметься в Брюсселі на прохання Польщі 30 січня, під час засідання Ради міністрів сільського господарства ЄС. Ковальчик пояснив це тим, що Польща, як країна ЄС, не може самостійно вводити обмеження.

Через вторгнення Росії в Україну та блокування російськими окупантами портів українське зерно експортують новими шляхами.

26 листопада Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine («Зерно з України»), в рамках якої до середини наступного року близько 60 суден з українським зерном планується направити до найбідніших країн Африки.

За ініціативи України створюється міжнародна Координаційна група з попередження голоду та під егідою президента Володимира Зеленського, починає роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine. Ця програма буде реалізована в партнерстві з World Food Program.

Її суть – пряма закупівля країнами-учасниками проекту агропродукції в українських виробників та передача її країнам, що перебувають на межі голоду. До міжнародної Координаційної групи з попередження голоду входять представники урядів країн, корпорацій, меценати, які можуть прямо впливати на забезпечення продовольчих потреб мільйонів людей у світі. Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 млн людей до кінця весни 2023.