Майже чверть української пшениці вирощується на тимчасово окупованих Росією територіях

Росіяни зібрали з непідконтрольних Україні територій майже 6 млн тонн пшениці, а також близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях. Про це пише Bloomberg з посиланням на результати дослідження NASA Harvest.

Як повідомляється, вартість вкраденого продовольства складає близько 1 млрд доларів.

У повідомленні зазначається, що з непідконтрольних Україні територій було зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовувались вздовж лінії фронту.

Журналісти зазначають, що майже чверть української пшениці вирощується на тимчасово окупованих Росією територіях. Оцінки NASA Harvest стосуються пшениці й поки що виключають інші культури чи харчі, які зберігалися на складах.

«Україна є великим експортером пшениці, і блокада її портів після вторгнення Росії призвела до зростання цін, що потенційно зробило контрабанду зерна більш прибутковою. Дозвіл Україні відновити експорт допоміг знизити ціни на зерно, але вони, як і раніше, залишаються історично високими». публікації.

Команда NASA Harvest підрахувала, що фермери зібрали 26,6 млн тонн пшениці цього року в Україні, що на кілька мільйонів тонн більше, ніж прогнозували. Великий український виробник HarvEast заявив, що всі озимі культури, які він посадив на своїй землі на Донеччині, були зібрані окупаційними силами цього літа.