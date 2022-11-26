У 90-ті роковини початку Голодомору Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine («Зерно з України»), в рамках якої до середини наступного року близько 60 суден з українським зерном планується направити до найбідніших країн Африки. Про це виданню Guardian повідомив президент Володимир Зеленський.

«Навіть тоді, коли країна бореться з нестачею продовольства, спустошеними сільськогосподарськими угіддями та повсюдним відключенням світла, ми ніколи не забудемо свою роль відповідального громадянина світу, особливо як нація, яка пережила голод. Африка відчайдушно потребує продовольства, і Україна готова підтримати незахищених людей у ​​скрутну годину», – сказав Зеленський.

За його словами, в рамках ініціативи планується направити судна зі збіжжям до гуманітарних гарячих точок, таких як Судан, Ємен і Сомалі.

Водночас, посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив, що Європейський союз і ще кілька держав зобов'язуються надати значні суми, щоб доставити українське зерно до найбідніших країн світу. Маасікас зазначив, що Україна вшановує сумну річницю Голодомору самітом з глобальної продовольчої безпеки, у той час як Росія використовує продовольство як зброю.

«Кілька країн і ЄС обіцяють значні суми, щоб українське зерно доставлялося до найбідніших країн світу», – повідомив посол.

Запуск ініціативи 15 листопада анонсував Володимир Зеленський. Україна вирішила спрямувати частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасники проекту. Україна постачатиме його до бідних африканських країн.

За ініціативи України створюється міжнародна Координаційна група з попередження голоду та під егідою Президента Володимира Зеленського, починає роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine. Ця програма буде реалізована в партнерстві з World Food Program.

Її суть – пряма закупівля країнами-учасниками проекту агропродукції в українських виробників та передача її країнам, що перебувають на межі голоду. До міжнародної Координаційної групи з попередження голоду входять представники урядів країн, корпорацій, меценати, які можуть прямо впливати на забезпечення продовольчих потреб мільйонів людей у світі. Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 млн людей до кінця весни 2023.