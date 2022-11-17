У Стамбулі ще на 120 днів продовжили зернову угоду, згідно з якою з українських портів здійснюється експорт агропродукції. Про це у четвер, 17 листопада, повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

«Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено щойно у Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина», – повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Україна офіційно запропонувала продовжити ініціативу щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаїв. Відповідь на пропозицію очікується.

Термін 120-денної зернової ініціативи, що запрацювала в липні за сприяння Туреччини і ООН, спливає в листопаді. За цей час понад 10 млн тонн української агропродукції отримали країни, які її потребували, зокрема й ті, що були на межі голоду. Крім продажу, Україна відправляла зернові й безкоштовно, як гуманітарну допомогу, наприклад, до Сомалі та Ефіопії.

Нагадаємо, що зернова ініціатива була запущена через блокування росіянами українських портів. Росія погодилась підписати угоду з Туреччиною і ООН, гарантувавши безпечний вихід суден зі збіжжям з трьох портів Одеської області в обмін на їх перевірку турецькою стороною. Однак у жовтні Росія заявила про вихід із «зернової угоди» нібито через «напад на кораблі чорноморського флоту РФ». На реалізацію зернового коридору значного впливу це не мало – судна продовжували експорт. Після переговорів з президентом Туреччини і генсеком ООН росіяни вирішили повернутися до реалізації зернового коридору.

Президент Володимир Зеленський пропонував додати до трьох одеських портів, із яких здійснюється експорт, ще два: Миколаїв і Ольвія.

15 листопада Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Російська Федерація, швидше за все, дозволить продовжити угоду про експорт українського зерна після закінчення терміну її дії 19 листопада.