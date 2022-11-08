Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи («зернової угоди»). Про це повідомляє «Європейська правда».

За його словами, дію угоди хочуть продовжити ще на рік – до листопада 2023 року.

«Ми сказали, що війна окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік», – сказав Акар.

Нагадаємо, що 2 листопада Росія передумала і повернулась до «зернової угоди», участь у якій Москва «призупинила» після атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ.

В міноборони окупантів заявили, що Росія нібито отримала «письмові гарантії» від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

У МЗС України спростували заяву про те, нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання «зернової угоди».