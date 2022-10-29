У Севастополі вранці 29 жовтня лунала серія вибухів

У російському міністерстві оборони заявили, що Росія призупиняє участь у зерновій угоді через нібито напад України та Великої Британії на кораблі чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

«З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних в убезпеченні зернового коридору, російська сторона припиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів», – сказано в заяві відомства, яку у суботу, 29 жовтня, розповсюдили російські ЗМІ.

Нагадаємо, що у Севастополі вранці 29 жовтня лунала серія вибухів. Окупаційна влада повідомила про «атаку безпілотників». Після вибухів перекрили переправу між північною та південною частинами Севастополя – рух поромами і катерами неможливий.

У міноборони РФ після цього заявили про теракт, що нібито здійснили бійці 73 спеціального центру морських операцій, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське відомство звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік – 2».

В Міноборони РФ також заявили, що Україна нібито атакувала російські кораблі, задіявши дев'ять безпілотників та сім автономних морських безпілотних апаратів.

Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубець», але воно нібито «незначне». Вони також вказали, що атаки зазнали кораблі, які задіяні в «зерновому» коридорі.

Оперативне командування «Південь» не має інформації про атаки на кораблі в Севастопольській бухті. Там припускають, що причиною вибухів могли стати запуски загарбниками ракет ППО.

У Міноборони Великої Британії відкинули російські звинувачення в атаці на Севастопольську бухту та «Північні потоки».

«Щоб відволікти увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід», – заявило відомство у своєму Twitter.

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