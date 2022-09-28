Диверсія на газопроводі «Північний потік-2» була заздалегідь спланована Росією. Для підриву було використано вибуховий пристрій, повідомляє агенція УНІАН з посиланням на The Times.

За інформацією джерела видання в Міністерстві оборони Великої Британії, вибухівку скинули в море за кілька тижнів до підриву.

Нагадаємо, 26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу «Північний потік» впала до нуля через різке зниження тиску. Вночі тиск впав і в трубопроводі «Північний потік-2», що йде вздовж «Північного потоку» по дну Балтійського моря. Зазначалося, що причиною неполадки стала діра в трубі. 27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі «Північного потоку» пролунали вибухи.

31 серпня «Газпром» призупинив постачання газу в Європу «Північним потоком», заявивши, що причиною стали витоки мастила. 2 вересня «Газпром» оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу «Північний потік» на невизначений термін.

Зазначимо, що інформація про можливі диверсії була вже раніше. Влітку ЦРУ попереджало Німеччину про можливі атаки на «Північний потік».