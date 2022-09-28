Данські винищувачі зафіксували витік російського газу в Балтійському морі через пошкодження газопроводу

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) у серпні цього року попереджало Німеччину про можливі атаки на російський газогін «Північний потік» в Балтійському морі. Про це повідомив німецький журнал Spiegel.

Посилаючись на анонімні джерела німецьке видання пише, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Речник німецького уряду від коментарів виданню відмовився.

«Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності інтернету, але, попри їх важливість, вони як і раніше погано захищені від атак або актів саботажу», – розповів високопоставлений представник Бундесверу.

Імовірність можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів в Балтійському і Північному морях аналізувалась ще до початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Як інформував ZAXID.NET, 27 вересня у датському енергетичному агентстві заявили про три витоки на системі газопроводів «Північний потік». Два витоки на газопроводі «Північний потік-1» у водах Швеції і Данії сталися невдовзі після виявлення витоку на «Північному потоці-2».

Серед причин витоків газу на обох «Північних потоках» розглядають диверсію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, зокрема, що витоки розслідуються, а перші звіти свідчать про те, що вони могли стати результатом саботажу.

Витоки призводять до викидів парникових газів, викликаючи побоювання експертів, що збій може спричинити кліматичну катастрофу, хоча її можливі обсяги наразі невідомі.