Російський тиск змушує країни ЄС зважувати можливість радикальних заходів щодо РФ

Влада Євросоюзу оцінює наслідки відмови від звичного ціноутворення на місцевому ринку, а також запровадження прив'язки до азіатських ринків газу, де на цей момент не фіксується така висока волатильність (коливання) у цінах на пальне. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на знайомі з перебігом обговорень джерела, які близькі до Єврокомісії.

Як повідомляється, наразі розглядаються варіанти запровадження граничних цін на газ усередині європейського ринку. Єврокомісія всерйоз розглядає можливість інтервенцій у газовий ринок Європи, щоб знизити ціновий тиск і відбити бажання спекулянтів наживатися на дефіциті. Як один із заходів Єврокомісія пропонує відмовитися від електронного ринку та загальновизнаного біржового орієнтиру (бенчмарку), мова йде про ціноутворення на головному газовому хабі Європи в Нідерландах, згідно з механізмом передачі прав власності (Dutch Title Transfer Facility, TTF).

Повідомляється, що Єврокомісія хоче відмовитись від ринкового механізму на користь директивного ціноутворення через фінансовий нагляд. Європейці занепокоєні тим, що TTF перестав бути достовірним орієнтиром для укладання довгострокових контрактів через спекулянтів, які розганяють ціни на газ на тлі нестабільності поставок зрідженого природного газу (ЗПГ).

«Цінова премія між TTF та європейським індексом поставок ЗПГ із суден значно збільшилася, що викликає питання про його репрезентативність як індекс для ув'язування контрактів у всьому ЄС», – йшлося в одному з документів, які обговорювали європейські економісти.

Одним із варіантів розв'язання проблеми влада ЄС називає створення окремого торгового майданчика під постачання ЗПГ. Це б дало змогу знизити тиск на газовий ринок з боку спекулянтів. Ще один варіант, який розглядає влада у разі перебоїв із поставками, — директивна прив'язка TTF до азіатського ринку за допомогою бенчмарку JKM (Japan/Korea marker), який визначає вартість ЗПГ. Така прив'язка допомогла б нівелювати «пляшкові шийки» європейського ринку та зробити азіатський ринок ЗПГ тимчасово світовим.

Крім скорочення наслідків для газового ринку Європи ЄС сподівається подібними заходами додатково вдарити по газових доходах Росії. Введення механізму стелі цін має створити такі умови, щоб при відмові від постачання газу Росія «почувалася б гірше», ніж при збереженні поставок, але в рамках європейських обмежень.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня заявила, що вона переконана, що ціну на російський газ потрібно обмежити. Однак дипломати кажуть, що країни-члени залишаються розділеними щодо такого кроку, побоюючись, що це призведе до повної зупинки російських потоків.

У документі комісія підкреслила, що хоча Росія вже різко скоротила поставки в ЄС, цей варіант слід розглядати лише в тому випадку, якщо блок готовий погодитися на повну зупинку.

Додамо, що держава-терорист Росія припинила постачання газу до Європи через трубопровід «Північний потік». Це стало черговим проявом енергетичного шантажу, яким Кремль займається від початку повномасштабної війни в Україні.

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» послідовно скорочував поставки до низки країн Європи, зокрема – Німеччини, Італії, Франції та інших. Крім того, «Газпром» раніше повністю припинив поставки через відмову деяких країн сплачувати за блакитне паливо рублями. У зв'язку з цим Європейський енергетичний ринок зіткнувся з рекордним тиском через обвал постачання газу з Росії. Ціни на пальне зросли до багаторічних максимумів, що додатково розігнало ціни на електроенергію та опалення. Європейський бізнес та домогосподарства змушені перейти на жорстку економію, деякі підприємства вже закрилися чи скоротили виробництво через нерентабельність.