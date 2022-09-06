Прибутки Росії від експорту викопної енергії за перші шість місяців війни в Україні значно перевищили її витрати на війну в Україні. Про це йдеться у звіті фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), який охоплює період від 24 лютого до 24 серпня, пише «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Автори дослідження встановили, що дохід Росії за цей період становив 158 млрд євро, тоді як вартість війни оцінюється в 100 млрд євро.

Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня цього року морським і трубопровідним транспортом. Він показав, що ЄС був найбільшим покупцем російських енергоносіїв, заплативши за них 85 млрд євро. На другому місці Китай, від якого Росія отримала 35 млрд євро.

В ЄС лідером у закупівлі російських енергоресурсів є Німеччина з обсягом 19 млрд євро, що зробило її другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, одразу після Китаю.

Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія все ще отримує рекордні прибутки від викопного палива, попри падіння обсягів експорту.

«Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити тарифи або обмеження цін на імпорт з Росії та прискорити заходи з енергозбереження», – наполягає Міллівірта.

За його словами, насамперед необхідно скоротити споживання нафти й газу шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових помп і електромобілів.