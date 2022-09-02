Один із виявлених витоків на ДПА №24 КС «Портова»

У п'ятницю ввечері російська газова компанія «Газпром» оголосила про повну зупинку прокачки газу трубопроводом «Північний потік». Причина – виявлення несправності у компресорній станції «Портова» – єдиній, яка зараз працює.

У Telegram-каналі «Газпрому», повідомили, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції «Портова» було виявлено витік мастила.

«При проведенні регламентних робіт на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 (ДПА №24) КС «Портова», що виконуються спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік мастила з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску. Виявлено мастило на кабельному роз'ємному з'єднанні приєднувальної плити BPE2, що входить до складу двигуна», – зазначено у повідомленні.

Також витоки виявили ще у кількох місцях системи. «Газпром» стверджує, що акти щодо виявлення витоків підписали і представники компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.

«До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу «Північний потік» повністю зупинено», – вказано у повідомленні.

Зазначається, що компанія надіслала лист про виявлені несправності Trent 60 (№24) та необхідність їх усунення президенту та головному виконавчому директору компанії Siemens Energy AG Крістіану Бруху.

31 серпня «Інтерфакс» повідомляв, що в «Газпромі» заявили, що на три дні призупинять поставки в Європу через трубопровід «Північний потік». Повідомлялося, що зупинка необхідна, щоби провести технічне обслуговування та роботи на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

Нагадаємо, раніше Росія обмежила постачання газу до Німеччини через газопровід «Північний потік», пославшись на відсутність турбіни. На прохання Німеччини Канада зробила санкційний виняток та погодилась повернути відремонтовану турбіну.

Останнім часом газогін працював на 20% заявленої потужності