Постачання російського газу по трубі скоротяться до 20% від потужності магістралі

«Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни Siemens на станції «Портова» газопроводу «Північний потік». Як повідомила у понеділок, 25 липня, компанія «Газпром», турбіну зупинили через «закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту». Таким чином, постачання російського газу по трубі скоротяться до 33 мільйонів кубічних метрів, що становить 20% від потужності магістралі.

«У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) «Газпром» зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС «Портова». Добова продуктивність КС «Портова» з 07:00 МСК 27 липня становитиме до 33 млн м3 на добу», – зазначено у повідомленні «Газпрому».

Минулого тижня Владімір Путін заявив, що приблизно 26 липня одна з двох турбін, які продовжують працювати, повинна вирушити на регламентний ремонт, тобто без турбіни з Канади працюватиме тільки один агрегат.

Нагадаємо, що газова турбіна Siemens «Північного потоку» була на ремонті в Канаді. Після запровадження санкцій проти Росії її могли не повернути РФ. Але Канада вирішила зробити виняток з санкцій і повернути турбіну. Турбіну відправили до РФ, але дорогою вона застрягла у Німеччині через відсутні документи, які були необхідні для ввезення турбіни до Росії. «Газпром» заявив, що компанія не отримала від німецької Siemens офіційних документів, які дозволяють повернути турбіну до Росії в умовах санкцій Канади та ЄС.

За інформацією видання Spiegel, федеральний уряд Німеччини заявив, що не бачить підстав для обмеження постачання газу російським трубопроводом «Північний потік».

«За нашою інформацією, технічних причин для скорочення постачання (газу) немає. Ми взяли до відома оголошення («Газпрому»). Ми пильно стежимо за ситуацією спільно з Федеральним мережевим агентством і кризовою групою з питань газу», – йдеться в заяві міністерства економіки Німеччини, повідомила «Економічна правда».

У червні Москва скоротила потужність «Північного потоку» на 60%, посилаючись на відсутність турбіни. 11 липня Росія призупинила експорт газу «Північним потоком-1» через «планові роботи». 21 липня РФ відновила поставки газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік» на низьких потужностях.

Зазначимо, що раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала готуватись до повної зупинки поставок російського газу. 18 липня Євросоюз домовився про збільшення постачання природного газу майже вдвічі з Азербайджану.