Раніше Україна просила Німеччину взагалі призупинити «Північний потік-1»

Канада поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну їй для газопроводу «Північний потік-1», попри заперечення з боку України. Про це у заяві оголосив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон. Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена на ремонт до Монреаля та залишалася там деякий час через санкції проти Росії. За твердженнями російської сторони саме через відсутність цієї турбіни не працює «Північний потік-1».

«Канада надасть обмежений у часі і такий, що підлягає скасуванню, дозвіл Siemens Canada на повернення до Німеччини відремонтованих турбін «Північного потоку-1», – заявив міністр.

Please see below for my statement. pic.twitter.com/YbZsn8dWmd — Jonathan Wilkinson (@JonathanWNV) July 10, 2022

Він зазначив, що таке рішення дозволить підтримати здатність Європи мати доступ до надійного та доступного джерела енергії у той час, як вона продовжує відмовлятися від російських нафти та газу. За його словами, дозвіл вирішили видати після обговорень із «європейськими друзями та союзниками» та Міжнародним енергетичним агентством.

Раніше віце-канцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек в інтерв’ю виданню Bloomberg закликав Канаду вирішити питання із затримкою турбіни компанії Siemens. Німецькі чиновники побоювалися, що Росія використає цю проблему як привід для закриття «Північного потоку-1», а це перешкодить Німеччині заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

«За відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що з наближенням зими не зможуть опалювати свої будинки», – заявив Вілкінсон.

За інформацією «Європейської правди», український уряд виступив проти намірів Канади погодитися на таке вибіркове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення «необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму». Нагадаємо, що у кінці травня Україна просила Німеччину призупинити «Північний потік-1».

Зазначимо, що напередодні міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору.