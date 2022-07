Канада поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну їй для газопроводу «Північний потік-1», попри заперечення з боку України. Про це у заяві оголосив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон. Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена на ремонт до Монреаля та залишалася там деякий час через санкції проти Росії. За твердженнями російської сторони саме через відсутність цієї турбіни не працює «Північний потік-1».

«Канада надасть обмежений у часі і такий, що підлягає скасуванню, дозвіл Siemens Canada на повернення до Німеччини відремонтованих турбін «Північного потоку-1», – заявив міністр.

