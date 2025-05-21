У середу вранці, 21 травня, на вул. Княгині Ольги у Львові 43-річний ухилянт вчинив напад на співробітників ТЦК та поліцейського, які проводили заходи оповіщення в рамках мобілізації. У результаті постраждалий військовослужбовець та поліцейський опинилися в лікарні, а нападнику загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, інцидент стався близько 10:00, коли військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП разом з представниками поліції здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян.

«На вулиці Княгині Ольги громадянин на прохання надати для перевірки військово-облікові документи почав втікати. Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок – правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей», – йдеться в повідомленні ТЦК.

У результаті постраждав військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК з 24 ОМБр за станом здоров’я. Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії.

Зловмисника затримала поліція. Ним виявився військовозобов’язаний громадянин, що перебував у розшуку. У обласному ТЦК уточнили ZAXID.NET, що це 43-річний львів’янин. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.