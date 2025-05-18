23-річний Андрій Баглай - ветеран Нацгвардії, який стверджує, що на нього напали представники ТЦК

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив про проведення службового розслідування щодо інциденту, який міг трапитися у п’ятницю, 16 травня, на вул. Кульпарківській у Львові.

Це реакція Львівського обласного ТЦК та СП на відео, що з’явилося в суботу, 17 травня, в одному з місцевих Telegram-каналів. У відео 23-річний Андрій Баглай, який нещодавно закінчив службу в Нацгвардії за станом здоров’я, розповів про те, що його побили військовослужбовці ТЦК.

Чоловік, за його словами, близько 23:30 16 травня ішов додому вул. Кульпарківською. Біля нього зупинився зелений бус, з якого вийшли орієнтовно п’ятеро представників ТЦК та СП. Вони не перевірили документи у нього і не показали свої, говорить Андрій Баглай. Натомість буцімто вдарили його палицею по спині і затягнули в бус, де ще вдарили по голові і принижували словесно. Також забрали телефон.

Лише приблизно через годину в Андрія Баглая спитали про його дані і після цього відпустили та повернули телефон. Проте відпустили не одразу, а відвезли на вул. Городоцьку. Ветеран встиг зняти номер бусу. Він додав, що ідеться, ймовірно, про працівників Сихівського районного ТЦК та СП, проте він не знає цього точно.

Андрій Баглай з 2020 року служив в Нацгвардії, а нещодавно списався за станом здоров’я – має, за його словами, третю групу інвалідності після поранення.

Ввечері 18 травня відео з Андрієм Баглаєм прокоментували у Львівському обласному ТЦК та СП. Там повідомили про службову перевірку та з’ясування обставин інциденту.

«Перевіряємо, хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць», – ідеться в повідомленні.