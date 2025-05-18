У Харкові на території РТЦК та СП помер чоловік

У понеділок, 12 травня, з вікна третього поверху будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Харкові вистрибнув 39-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці події. Про це повідомила поліція Харківщини в неділю, 18 травня.

За попередньою інформацією поліцейських, військовозобов’язаний чоловік покінчив життя самогубством. Зазначається, що ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявили, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство» з приміткою «самогубство».

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали справи направили до Державного бюро розслідувань.

В обласному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки розповіли, що 39-річний чоловік добровільно погодився поїхати до центру.

«Чоловік був без документів, про себе інформацію не надавав, а також відмовився пройти до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було. Увечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП. На місце події було викликано правоохоронців, для проведення слідчих дій», – ідеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на друзів загиблого писали, що чоловіка нібито двічі затримували працівники ТЦК та СП. За їхніми словами, першого разу його побили.