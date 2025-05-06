Вранці 6 травня у телеграм-каналах поширювали відео, як троє чоловіків у військовій формі несуть чоловіка до автомобіля

У вівторок, 6 травня, у соцмережах поширювати відео силового затримання чоловіка на вул. Залізничній у Львові. Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував ситуацію, заявивши, що військовозобов’язаний перебував у розшуку, агресивно поводився та намагався втекти від працівників ТЦК.

Вранці 6 травня у телеграм-каналах поширювали відео, як троє чоловіків у військовій формі силою несуть чоловіка до автомобіля, тримаючи за руки, ноги та одяг. У деяких каналах писали, що працівники ТЦК нібито «задули балончиком чоловіка», маючи на увазі газовий балончик.

Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на поширене відео, розповівши, що вранці 6 травня військові ТЦК спільно з поліцейськими проводили оповіщення чоловіків, які підлягають військовому обліку. Вони зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів, що є обов’язковим у період воєнного стану.

«Він відмовився виконувати законну вимогу про пред’явлення документів, намагався втекти з місця події, словесно ображав представників силових структур та поводився агресивно. Після встановлення його особи з’ясувалося, що він є порушником військового обліку і перебуває в розшуку. У зв’язку з цим громадянину запропонували проїхати в ТЦК та СП. Після відмови й опору було ухвалено рішення про доставлення громадянина до ТЦК та СП для подальшого з’ясування обставин», – написали на сторінці ОТЦК та СП.

Львівський обласний ТЦК наголошує, що фрагменти відео, які поширюють у соцмережах та телеграм-каналах, показують лише частину ситуації після вчинених чоловіком порушень.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, військовослужбовці, які виконують обов’язки з оповіщення та перевірки документів, мають право застосовувати визначені законом заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки.

«Просимо громадян дотримуватись вимог чинного законодавства, з повагою ставитися до представників сектору безпеки й оборони та утримуватись від провокацій або поширення односторонньої або викривленої інформації» – повідомили у ТЦК.