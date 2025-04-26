Яворівський райсуд Львівської області виніс вирок уродженцю Закарпаття, який звільнився з військової служби на підставі фіктивного документу про народження третьої дитини. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та отримав умовний термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, уродженця Закарпаття Олександра Ф. на початку березня 2024 року мобілізували на військову службу, після чого його дружина звернулась до адвоката, щоб знайти спосіб звільнити чоловіка зі служби. У подружжя є двоє дітей і адвокат сказав, що чоловік зможе ухилитися від служби, якщо надасть командуванню фіктивний документ про народження третьої дитини. Він також запропонував за гроші виготовити фіктивне свідоцтво про народження, на що жінка погодилась.

Через кілька днів невстановлена слідством людина заднім числом виготовила фіктивне медичне свідоцтво про народження дитини, нібито за чотири дні до мобілізації. На підставі цього документа дружина мобілізованого виготовила у РАЦСі на Закарпатті офіційне свідоцтво про народження дитини.

Адвокат передав чоловіку нотаріально завірені документи, на підставі яких його звільнили з військової служби. Він також отримав при звільненні 7 тис. грн від військової частини (компенсація при звільненні та невикористана відпустка).

Щодо військового порушили три кримінальні справи: за ч.4 ст.409 ККУ (ухилення військовослужбовця від несення служби шляхом підроблення документів), ч.4 ст.358 ККУ (використання підробленого документа) та ч.2 ст.190 ККУ (шахрайство).

У суді він визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та повідомив, що відшкодував військовій частині 7 тис. грн. Цю справу розглянула суддя Мар’яна Білецька, яка затвердила угоду та призначила обвинуваченому покарання – два роки умовного терміну та 51,8 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.