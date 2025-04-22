Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії військової частини, яка відмовила у звільненні зі служби військовому, матір якого має першу групу інвалідності та потребує стороннього догляду. Документи військового мають розглянути повторно з врахуванням висновків суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, наприкінці серпня 2024 року військовий подав рапорт на звільнення зі служби, підставою була потреба постійного догляду за матір’ю із першою групою інвалідності. Командир військової частини повідомив позивачу про відмову в задоволенні рапорту, бо у нього є рідна сестра, яка також має обов’язок доглядати за мамою. Військовий вважав дії частини протиправними і звернувся до суду.

Цю справу розглянула суддя Наталія Мричко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що сестра позивача перебуває за кордоном та не може здійснювати постійний догляд за матір’ю із першою групою інвалідності. Суддя зазначила, що під час розгляду рапорту позивача військова частина не врахувала усіх обставин справи, оскільки він подав достатньо доказів на підтвердження того, що його сестра не може доглядати за матір’ю.

Суддя визнала протиправними дії військової частини щодо розгляду рапорту на звільнення за сімейними обставинами, зобов’язавши повторно розглянути документи позивача з врахуванням рішення суду. На рішення ще можна подати апеляцію.