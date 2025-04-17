Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов хлопця, якого незаконно мобілізували на військову службу в 19 років. Суд скасував накази про його призов на військову службу та про зарахування до списків особового складу військової частини.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, до суду із позовом до ТЦК та військової частини звернувся адвокат мобілізованого хлопця. Він розповів, що на початку червня 2024 року його клієнта протиправно мобілізували на військову службу – на час мобілізації йому було 19 років і він не перебував на обліку військовозобов’язаних. Адвокат просив визнати протиправними та скасувати накази про призов на військову службу, зарахування до списків особового складу військової частини.

Представники ТЦК та військової частини не скористались правом подати відзив на позовну заяву та пояснити свою позицію. Цю справу розглядала суддя Ольга Сніжук, яка дослідила наявні докази та аргументи.

«Позивач не перебував станом на 07.06.2024 на військовому обліку військовозобов’язаних та не досяг 25 років, а тому в розумінні частини п’ятої ст. 23 Закону України №3543 не підлягав призову на військову службу під час мобілізації», – вказано у рішенні суду.

Суддя наголосила, що ТЦК не надав доказів, на якій підставі та у якому статусі було мобілізованого позивача, який не досяг 25-річного віку. ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву. Суддя зазначила, що «неподання суб’єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову».

Ольга Сніжук задовольнила позов, визнала протиправними та скасувала накази про призов позивача на військову службу та про зарахування до списків особового складу військової частини. Рішення суду ще можна оскаржити.