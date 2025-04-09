Андрій Кульчинський очолює Трускавець із 2015 року

Трускавецький міськрайонний суд Львівщини скасував 34 тис. грн штрафу міському голові Трускавця Андрію Кульчинському за невиконання плану мобілізації. Рішення ще не набрало законної сили через подання апеляційної скарги.

Як повідомляв ZAXID.NET, у січні 2025 року на мера Дрогобича, Трускавця та очільників кількох інших громад склали постанови про накладення штрафів за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації, згідно з розпорядженням начальника РВА.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський звернувся до суду, щоб скасувати 34 тис. грн штрафу від ТЦК. Він вважає постанову ТЦК необґрунтованою.

Представник ТЦК просив суд відмовити у задоволенні позову та розповів, що, згідно з мобілізаційними завданнями, у громаді потрібно було оповістити 141 військовозобов’язаного, але цей план не виконано. Зокрема, оповіщено лише 5 людей, з яких двоє відмовились отримувати повістки. У 127 випадках використовувались непередбачені способи оповіщення, такі як залишення повістки у поштових скриньках, брамах, вручено повістки батькам. Щодо семи військовозобов’язаних не вжито будь-яких заходів оповіщення.

«Такий спосіб мобілізаційної діяльності вказує на те, що позивач формально підходить до виконання покладених обов’язків у сфері мобілізації, що сприяє невиконання поставлених перед ним завдань. Жодних доказів, які б свідчили про відправлення повісток військовозобов’язаним рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення або про оповіщення їх за місцем роботи/навчання не надано», – вказує представник ТЦК.

Через невиконання плану мобілізації у січні 2025 року на мера Трускавця Андрія Кульчинського склали протокол за ч.3 ст.210-1 КУпАП, який передбачає 34 тис. грн штрафу.

Представник міськради, який безпосередньо здійснював оповіщення, розповів у суді, що він не мав можливості якісно виконати план мобілізації без представників ТЦК та поліції, бо люди не відчиняли двері, спускали собак або заявляли, що вказаний у повістці чоловік там не живе.

«Склад вчиненого правопорушення відповідачем визначено на підставі п.32 постанови Кабміну від 30.12.2022р. №1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Застосування цієї постанови у цьому випадку є безпідставним та необґрунтованим, оскільки вона регулює організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів органами місцевого самоврядування, а не призов громадян на військову службу під час мобілізації», – вважає адвокатка мера Трускавця.

Цю справу розглядав суддя Віталій Грицьків, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. На думку судді, мер Трускавця обрав правильний спосіб оповіщення військовозобов’язаних: вручення повісток під особистий підпис. Про результати роботи ТЦК був поінформований.

Суддя скасував накладену постанову на Андрія Кульчинського, що передбачає 34 тис. грн штрафу. Рішення ще не набрало законної сили, відомо, що на нього подали апеляційну скаргу.

Нагадаємо, що раніше мер Дрогобича Тарас Кучма не зміг скасувати штраф від ТЦК за невиконання плану мобілізації у громаді.