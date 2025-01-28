Мер Дрогобича отримав штраф від ТЦК та СП

Міському голові Дрогобича на Львівщині Тарасові Кучмі виписали постанову про накладення штрафу за зрив заходів мобілізації. Для вручення постанови 59-річного мера Дрогобича спершу запросили до місцевого ТЦК, а коли мер не прийшов, керівництво ТЦК скерувало лист у поліцію про примусовий привід. Після цього мер самостійно прийшов до ТЦК.

Напередодні, 27 січня, Асоціація міст України оприлюднила відкрите звернення до президента про тиск на органи місцевого самоврядування. З-поміж іншого АМУ згадала лист Дрогобицького РТЦК та СП у поліцію про примусове доправлення мера Тараса Кучми до ТЦК.

Тарас Кучма розповів ZAXID.NET, що справді мав прибути до районного ТЦК та СП у День Соборності 22 січня, однак не зробив цього через заплановані на цей день офіційні заходи та зустріч полеглого бійця.

«Ми скерували лист, написали, що не прийдемо, а якщо є якісь питання, напишіть, ми дамо відповідь. На це реакція керівника ТЦК була така, що був скерований лист у поліцію про примусове доправлення мера», – каже Тарас Кучма.

Водночас мер уточнив, що до силового доправлення його до ТЦК не дійшло, оскільки він прибув туди самостійно. З’ясувалося, що на мера Дрогобича, а також мерів інших міст регіону (Трускавця, Східниці, Борислава, Меденич) склали постанови про накладення адміністративного стягнення за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації згідно з розпорядженням начальника РВА. За таке порушення передбачений штраф у розмірі близько 36 тис. грн.

Тарас Кучма не погодився з таким рішенням ТЦК, на його думку, міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК.

«Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов?», – каже мер, заявляючи, що має намір оскаржити накладений на нього штраф.

«Я не збираюся його платити, буду оскаржувати. Яким чином я можу, що я силою за вуха буду притягувати людей чи що? Як вони це уявляють? Чи в мене є армія, поліція? Що в мене є?», – аргументує Тарас Кучма.

Зазначимо, 16 травня 2024 року Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період №560. Цей документ розширив роль органів місцевого самоврядування у заходах, пов’язаних з мобілізацією та веденням військового обліку. Змінами передбачено, що органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують первинний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також заходи оповіщення та забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних до пунктів збору.

Ще раніше, 11 квітня 2024 року, Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» №3633-IX, якими поклала на органи місцевого самоврядування обов’язки: