АМУ просить президента захистити права громадян на «місцеве самоврядування, демократію та справедливість»

Представники місцевого самоврядування заявили про тиск з боку правоохоронних та судових органів. У січні 2025 року голови кількох малих громад поскаржились на порушення законодавства, процедур і справедливості при проведенні процесуальних дій щодо них. Про це ідеться у зверненні правління Асоціації міст України до президента Володимира Зеленського від 27 січня.

У Асоціації стверджують, що органи влади заводять «штучні справи» з метою позбавити влади обраних мешканцями керівників. Серед представників місцевої влади, які звернулись до АМУ, мер Нетішина на Хмельниччині Олександр Супрунюк.

«За ініціативи Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області Супрунюка відсторонюють від виконання обов’язків на 60 діб з домашнім арештом за купівлю муніципалітетом дронів для військових підрозділів», – ідеться в заяві.

В іншому разі – мера Дрогобича Тараса Кучму за ініціативи Дрогобицького районного ТЦК примусово доставили з застосуванням органів поліції через відзначення в громаді Дня Соборності.

Мера Ірпеня на Київщині Олександра Маркушина суд арештував на 60 діб з можливістю внесення 30 млн грн застави за законний виїзд за кордон. У АМУ пояснюють, що Маркушин є батьком-одинаком, у дворічного сина якого померла мама.

«Системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до нашої Перемоги. Місцеве самоврядування є основою демократії та важливою частиною захисту незалежності України під час повномасштабного вторгнення, сильним місцевим самоврядуванням ми відрізняємось від путінської Росії», – зазначають підписанти.