Олександр Маркушин у залі суду 24 січня

У п’ятницю, 24 січня, Печерський суд Києва заарештував міського голову Ірпеня Олександра Маркушина у справі про його виїзд за кордон. Мера міста підозрюють у тому, що той нібито виїхав з України не для придбання військовим озброєння, а для візиту до малолітнього сина, повідомило «Суспільне».

Судді помістили посадовця під варту до 22 березня 2025 року із можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн. Сам Маркушин назвав справу проти себе «замовною та заполітизованою».

За даними слідства, протягом 24-30 серпня 2022 року Олександр Маркушин перебував в Італії нібито не для того, щоб допомогти українським військовослужбовцям, а побачити свого двохрічного сина Марка. Сам Маркушин відкидає звинувачення та заявив, що отримав дозвіл на виїзд та привіз військову допомогу – два дрони Mavic, і водночас заїхав привітати дитину з днем народження.

«Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР “намалювали” підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів», – розповів Олександр Маркушин.

Посадовець розповів, що є єдиним опікуном дитини, бо його дружина померла через місяць після пологів, тож має право виїхати до нього без будь-яких додаткових дозволів. Маркушин зазначив, що тоді він не бачив хлопчика пів року з моменту, як його вивезли за кордон після початку повномасштабної війни та часткової окупації Київщини.

За словами Маркушина, на день народження сина він також запросив депутатів Ірпінської міськради Олександра Пащинського та Володимира Карплюка. На думку мера міста, саме Карплюк «замовив цю кримінальну справу». Водночас Карплюк публічно не реагував на цю заяву.

Водночас сторона обвинувачення заявила, що Маркушин не надав жодних документів, які б підтвердили волонтерську діяльність за кордоном. Прокуратура просила суд обрати меру Ірпеня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб або застави в 40 млн грн – суд частково задовольнив цю вимогу.

Адвокат Маркушина вважає, що підозра посадовцю наразі є необґрунтованою. Рішення суду планують оскаржити, а сторона захисту взяла Маркушина на поруки.