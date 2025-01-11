Нестор Шуфрич перебуває в СІЗО за підозрою у держзраді та фінансуванні Росгвардії з вересня 2023 року

Шевченківський районний суд Києва дозволив підозрюваному у держзраді депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу здійснювати депутатські повноваження. Про це у суботу, 11 січня, заявив нардеп Олексій Гончаренко із посиланням на судову ухвалу.

За словами Гончаренка, Нестор Шуфрич, який перебуває під вартою без права внести заставу з вересня 2023 року, подав клопотання до суду, в якому йшлося, що хоче виконувати депутатські обов’язки. Відповідно до копії судової ухвали від 24 грудня 2024 року, яку оприлюднив Гончаренко, суд задовольнив клопотання Шуфрича.

«Дане клопотання обгрунтоване тим, що повноваження Шуфрича Н. І. як народного депутата у передбачений Законом України “Про статус народного депутата” спосіб не припинились, а Шуфрича Н.І. вироком суду не визнано винуватим у вчиненні інкримінованих правопорушень», – йдеться у постанові.

Зазначається, що клопотання підозрюваного нардепа задовольнили лише частково. Олексій Гочаренко припустив, що йому не дозволили брати участь у засіданнях Верховної Ради фізично, що не дозволяє йому голосувати під час розгляду законопроєктів та ухвал. Втім, за словами Гончаренка, Шуфрич теоретично може брати участь у засіданнях парламенту чи комітетів онлайн, а також, імовірно, зможе подавати законопроєкти та постанови через своїх помічників.

Зазначимо, на момент публікації новини невідомо, в який спосіб будуть виконувати рішення суду. Відповідну ухвалу суд направив до Верховної Ради для консультацій.

Нагадаємо, Нестора Шуфрича підозрюють у фінансування Росгвардії та державній зраді. За даними слідства, Шуфрича завербували російські спецслужби – нардеп виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Москви.

Сівковичу та колишньому начальнику управління СБУ в Криму Олегу Кулінічу також повідомили про підозру у державній зраді, затримавши їх у липні 2023 року. Крім того, їм обом інкримінували керівництво злочинною спільнотою та пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю.

Сам Шуфрич з 15 вересня 2023 року перебуває в СІЗО без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Зазначимо, пори те, що парламент відкликав Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова, той залишився його членом. Чи повернеться він до роботи комітету після дозволу суду виконувати депутатську роботу. наразі невідомо.