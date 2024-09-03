Нестору Шуфричу загрожує довічне ув'язнення

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його помічника. Їх судитимуть за фінансування Росгвардії у Криму та підривну діяльність, а також державну зраду, повідомили у вівторок, 3 вересня, у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного нардепа, проте поділилися світлинами з обшуків у помешканні уродженця Ужгорода Нестора Шуфрича у вересні 2023 року. Тоді у помешканні нардепа знайшли заборонену радянську символіку.

За даними Офісу Генпрокурора, після окупації Криму росіянами Шуфрич та його помічник зареєстрували придбану на півострові нерухомість за законами Росії. Йдеться про будинок та земельну ділянку у селищі Сімеїз.

«У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – “ФГУП “Охрана” Росгвардії по Республіці Крим”. В подальшому вони організували передачу та перерахування росгвардії РФ, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис. російських рублів за охорону майна», – йдеться у матеріалах справи.

В Офісі Генпрокурора додали, що Шуфрича також завербували російські спецслужби – нардеп виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Москви. Крім того, Нестор Шуфрич регулярно та свідомо поширював проросійські наративи під час своїх виступів та інтерв’ю.

Нагадаємо, Володимира Сівковича спільно з колишнім начальником управління СБУ в Криму Олегом Кулінічем викрили на державній зраді. Посадовці сприяли вторгненню Росії до України та намагалися приховати від правоохоронців та влади України плани Кремля щодо війни. Сівковича та Кулініча, через якого він отримував секретну інформацію, затримали у липні 2023 року.

Їм обом інкримінували керівництво злочинною спільнотою, державну зраду та пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю. Проросійським посадовцям загрожує довічне ув'язнення.

Нестору Шуфричу та його помічнику оголосили про підозри за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади та зміни меж держкордону України) та ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Санкції статей передбачають довічне позбавлення волі. Нардеп перебуває під вартою без права внести заставу з 15 вересня 2023 року, а його помічник з квітня 2024 року.