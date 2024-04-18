СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Служба безпеки України затримала помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму. Про це 18 квітня повідомила прес-служба СБУ.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні росгвардії у тимчасово захопленому Криму. За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, інформує СБУ, всього за три місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання «послуг воєнізованої охорони» об’єктів народного депутата на території півострова.

Нагадаємо, у вересні 2023 року за матеріалами Служби безпеки України народному депутату Нестору Шуфричу оголосили підозру у державній зраді, а на початку лютого 2024 року ще одну підозру – за фінансування росгвардії в тимчасово окупованому Криму.

За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.