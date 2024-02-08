Нестору Шуфричу оголосили ще одну підозру

Підозрюваному у державній зраді нардепу Нестору Шуфричу повідомили про ще одну підозру. За даними Служби безпеки України, він фінансував російські окупаційні угруповання у тимчасово захопленому Криму. Про це у четвер, 8 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, Нестор Шуфрич найняв росгвардію для воєнізованої охорони своєї нерухомості на території півострова. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів. Йдеться про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.

«Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із нерухомістю Медведчука. Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича», – йдеться у повідомленні.

За охорону цієї нерухомості, згідно з даними СБУ, на рахунки окупантів щомісяця переводили сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет Росії, сплачуючи податки та збори.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві правоохоронці виявили документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки і ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу або зміни меж території та державного кордону України.

Правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної схеми.

Як інформував ZAXID.NET, 15 вересня 2023 року СБУ провело обшуки у Нестора Шуфрича у справі щодо шпигунської мережі, яку організував колишній нардеп, екс-заступник секретаря РНБО та співробітник російського ФСБ Володимир Сівкович. Шуфрича підозрюють у державній зраді за ст. 111 ККУ, оскільки він займався підривною діяльністю на телеканалах та інших медіа. У помешканні нардепа від ОПЗЖ виявили заборонену радянську атрибутику та документи про розділення України з його підписами.

Того ж дня Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Нардепу не дозволили внести заставу та заарештували у залі суду.