З лютого 2023 року Олександр Ломако виконував обов'язки мера Чернігова

Секретар Чернігівської міської ради, виконувач обов'язків міського голови 40-річний Олександр Ломако заявив, що йде з посади через тиск на нього з боку військових адміністрацій. Про це посадовець повідомив в суботу, 7 грудня.

За його словами, двоє чиновників з військових адміністрацій за вказівкою Офісу взяли Чернігів в облогу, заблокувавши роботу дитячих садочків, лікарень, громадського транспорту, виділення допомоги для ЗСУ. Вони вимагають, як стверджує Ломако, його звільнення з обраної посади.

«Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в День місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії», – сказав Ломако.

Він заявив, що призначені чиновники військових адміністрацій два роки поспіль спільно з деякими правоохоронцями намагалися знищити місцеве самоврядування в Чернігові.

«Коли заблокувати роботу міськради в них не вийшло, шкідники вирішили просто паралізувати все місто. Як завжди, суд, по дзвінку, передав одноосібне право розпоряджатися бюджетом громади чиновнику, якого люди не обирали, якого їм спустили згори. Це голова військової адміністрації. Через дії очільника військової адміністрації, який, по суті, є лише виконавцем завдань згори, в місті було зупинено громадський транспорт. Місто стояло перед загрозою зриву опалювального сезону. Блокувалося спорудження оборонних споруд біля Чернігова. Виділена громадою допомога ЗСУ на мільйони місяцями лежала на складах», – ідеться в повідомленні.

Він наголосив, що вважає такі дії влади злочином. Олександр Ломако подякував громаді Чернігова за довіру і заявив, що й надалі працюватиме на благо міста.

Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван у коментарі журналістам «Суспільного» сказав, що заява Олександра Ломака, про звільнення з посади через тиск чиновників з військових адміністрацій за вказівкою Офісу, є витвором його хворобливої уяви.

«Зауважимо, що цьому чиновнику варто на посаді займатись розв'язання міських проблем. На жаль, замість цього Ломако більшість часу сидів у кабінеті й писав чорнуху для Telegram-каналів і придумував сюжети для кишенькових телеканалів», – заявив Андрій Подорван.

Також він додав, що пів року в Чернігові не збиралась сесія, тому хто стане новим секретарем вирішуватимуть депутати.

Нагадаємо, з 2015 року Олександр Ломако був заступником мера Чернігова Владислава Атрошенка, якого в лютому 2023 року суд відсторонив від посади. Після цього Ломако став в.о. обов'язків міського голови Чернігова. Менш ніж за тиждень після того, як Олександр Ломако обійняв цю посаду, в місті утворили військову адміністрацію під керівництвом Дмитра Брижинського. ЗМІ заявляли, що чиновники неодноразово конфліктували.