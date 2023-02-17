Керівником новостровеної Чернівської міської адміністрації став Брижинський

Президент України призначив голову військової адміністрації Чернігова, який керуватиме містом замість відстороненого від посади мера Владислав Атрошенка. Головою Чернігівської МВА став військовий Дмитро Брижинський, який керував обороною Чернігова.

Указ про призначення Дмитра Брижинського опублікували на сайті Офісу президента у п'ятницю, 17 лютого. Сам він є полковником Збройних сил України і з жовтня 2022 року керує патронатною службою апарату облдержадміністрації. Після початку повномасштабної війни він командував обороною Чернігова.

Військову адміністрацію у місті Чернігові президент України створив ще 7 лютого. Підставою для цього стало відсторонення Владислава Атрошенка від обов'язків мера за рішенням суду.

Згідно із законом, військові адміністрації у містах утворюють, якщо місцеве самоврядування не виконує своїх функцій (наприклад, на деокупованих територіях, коли є проблеми з колаборацією). Однак виконавчий директор чернігівського відділення Асоціації міст України Микола Силенко вважає, що підстав для запровадження у Чернігові військової адміністрації немає. «На сьогодні не бачу жодних передумов. Наразі Генштаб не попереджає нас про високий рівень загрози атаки на Чернігівську область з боку країни-агресора, і ми не бачимо якихось паралізованих процесів в місті та в місцевому самоврядуванні. І, сподіваюсь, не побачимо», – пояснив Микола Силенко у коментарі для «Суспільного».

Нагадаємо, чинного мера Чернігова відсторонили на рік ще на початку грудня. Відсторонення від посади пов'язане із судовою справою через ймовірний конфлікт інтересів – за інформацією Нацагентства з питань запобігання корупції, Владислав Атрошенко у серпні 2022 року дав розпорядження водієві транспортувати за кордон авто дружини Tesla Model X за кордон. Атрошенко вважає справу політичним тиском. На захист міського голови виступила і Асоціація міст України, а на сайті президента опублікували петицію з вимогою припинити тиск. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.