Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Чернігівської міської військової адміністрації. Відповідний указ від 7 лютого оприлюднили на сайті Офісу президента.

Указ про створення Чернігівської міської військової адміністрації набув чинності у день його оприлюднення. 9 лютого адміністрацію тимчасово очолив секретар міськради Олександр Ломака.

Зазначимо, що 7 грудня Яворівський районний суд визнав чинного мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у порушені законодавства про конфлікт інтересів та оштрафував його на 10,3 тис. грн. Суд також позбавив його права обіймати цю посаду міського голови впродовж року.

Суд визнав, що Владислав Атрошенко не повідомив про конфлік інтересів, коли його водій на приватному автомобілі намагався виїхати до Польщі. Сам Атрошенко відкриття НАЗК справи стосовно цього інциденту назвав тиском зі сторони Офісу президента. Детальніше про справу мера Чернігова читайте у матеріалі ZAXID.NET.

1 лютого Львівський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції, тож Чернігівська мерія залишилась без очільника.