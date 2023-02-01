У Львівському апеляційному суді продовжили розгляд апеляції міського голови Чернігова Владислава Атрошенка

Владиславу Атрошенку заборонили обіймати посаду Чернігівського міського голови протягом року. Таку постанову у середу, 1 лютого, ухвалив Львівський апеляційний суд.

Сьогодні у Львівському апеляційному суді продовжили розгляд апеляції міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. Він оскаржував постанову Яворівського районного суду про відсторонення його від посади на рік.

Рішення апеляційного суду частково задовольнило клопотання Владислава Атрошенка. Суддя скасував штраф у розмірі 3400 грн, накладений Яворівським судом, натомість залишив стягнення – 6800 грн та відсторонення від посади на рік. Постанова оскарженню не підлягає.

На засідання прийшли міські голови, народні депутати, лідери територіальних громад, щоб підтримати Владислава Атрошенка. Сам Владислав Атрошенко назвав рішення суду несправедливим.

«Цим рішенням продемонстровано, що Україна лише намагається стати європейською державою. Є велике питання, чи в Україні є неупереджений суд. Очевидним є те, що в моїй особі здійснюєтсья утиск на місцеве самоврядування. Абсолютно не відповідною є міра покарання. На жаль, прокурори і працівники ДБР не були присутні наприкінці лютого і в березні 2022 року в місті Чернігові і вони не можуть усвідомити, які тоді були обставини. Я вважаю це рішення несправделивим і наголошую, що воно не проти Атрошенка, а проти всієї України», – сказав Атрошенко.

Відреагував на постанову Львівського апеляційного суду і мер Києва Віталій Кличко, який перебував у залі засідання. Він зазначив, що це підриває систему демократії. За його словами, саме місцеве самоврядування – це основа демократії в будь-якій країні.

«Наступний позов ми подаємо до Європейського суду щодо захисту прав громади, яка обрала свого мера. Додам, ми безкоштовно евакуйовували людей в критичний момент на комунальному транспорті, «Укрзалізницею», автобусами, «швидкими», і не тільки з Чернігова, в безпечніші місця. На підставі цього, якщо в когось буде бажання, можна відсторонити будь-якого мера. Мовляв, він в тих критичних ситуаціях перевищив свої повноваження», – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 15 вересня 2022 року, НАЗК вручила міському голові Владиславу Атрошенку адмінпротокол. В ньому йдеться про те, що 2 липня 2022 року під час робочої поїздки до швейцарського Лугано (чернігівському міському голові тоді не дозволили перетнути кордон – ред.), Владислав Атрошенко дав вказівку своєму водієві перевезти машину Tesla Model X, яка належить його дружині, за кордон.

Такі дії міського голови, йдеться в ухвалі, становили приватний інтерес, про який Владислав Атрошенко мав би повідомити НАЗК.

Ще одну справу стосовно автівки, проте вже кримінальну, і щодо вже службової Toyota Camry, на якій 5 березня у розпал бойових дій дружина Атрошенка виїхала з України через пункт пропуску Шегині, нині розслідує ДБР.

Справу ж по Tesla розглядав Яворівський районний суд. 7 грудня суд виніс постанову про те, що чиновник діяв в умовах реального конфлікту інтересів та визнали Атрошенка винним в адміністративному правопорушенні, передбаченому ч. 1 та 2 статті 172—7 КУпАП.

Постановою суду на міського голову наклали штраф у розмірі 6 800 гривень та на рік позбавили права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.