Суд позбавив мера Чернігова права обіймати цю посаду впродовж року
Владислава Атрошенка визнали винним у порушенні законодавства про конфлікт інтересів
До теми
Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у порушені законодавства про конфлікт інтересів та оштрафував його на 6,8 тис. грн. Суд також позбавив його права обіймати цю посаду міського голови впродовж року. Про це у середу, 7 грудня, повідомила прес-служба НАЗК.
«У серпні 2022 року Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон. Чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків», – повідомили в НАЗК.
54-річний Владислав Атрошенко перебуває на посаді міського голови Чернігова з 2015 року. Раніше він був депутатом Верховної Ради кількох скликань та станом на 2015 рік входив у топ-10 найбагатших депутатів ВРУ.