НАЗК склало на Владислава Атрошенка два протоколи за користування службовим автомобілем для потреб сім’ї

Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у порушені законодавства про конфлікт інтересів та оштрафував його на 6,8 тис. грн. Суд також позбавив його права обіймати цю посаду міського голови впродовж року. Про це у середу, 7 грудня, повідомила прес-служба НАЗК.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про конфлікт інтересів стосовно Владислава Атрошенка, а 15 вересня склало ще один протокол про корупцію. За даними НАЗК на початку повномасштабного вторгнення мер Чернігова використав службовий автомобіль для потреб своєї родини. При цьому він використав 200 літрів бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

«У серпні 2022 року Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон. Чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків», – повідомили в НАЗК.

Як вказано у попередніх постановах суду, за матеріалами НАЗК Яворівська окружна прокуратура відкрила адміністративну справу проти Владислава Атрошенка за ч. 1 та 2 ст. 172-7 КУпАП (не повідомлення п ро наявність конфлікту інтересів).

Рішення ще не опубліковане в єдиному судовому реєстрі, однак, за даними порталу «Судова влада України», засідання суду відбулось 7 грудня. Суддя Яворівського районного суду Ігор Матвіїв визнав Владислава Атрошенка винним у порушенні та призначив йому 6,8 тис. грн штрафу, а також позбавив його права обіймати посаду міського голови впродовж року.

54-річний Владислав Атрошенко перебуває на посаді міського голови Чернігова з 2015 року. Раніше він був депутатом Верховної Ради кількох скликань та станом на 2015 рік входив у топ-10 найбагатших депутатів ВРУ.