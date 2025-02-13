Мер Дрогобича отримав штраф від ТЦК та СП

Мер Дрогобича Тарас Кучма не зміг скасувати штраф ТЦК за невиконання плану мобілізації через суд. Про це повідомило місцеве видання «Варто» з посиланням на рішення Дрогобицького міськрайонного суду від 12 лютого.

Як повідомляв ZAXID.NET, у січні 2025 року на мера Дрогобича Тараса Кучму та очільників кількох інших громад склали постанови про накладення штрафів за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації, згідно з розпорядженням начальника РВА. За таке порушення передбачений штраф у розмірі понад 30 тис. грн. Тарас Кучма не погодився з накладеним штрафом та заявив, що оскаржуватиме його у суді. На його думку, міські голови не мають повноважень доставляти людей до ТЦК.

Місцеве видання «Варто» повідомило, що 12 лютого Дрогобицький міськрайонний суд відмовив у задоволенні адміністративних позовів мера Дрогобича та голови Меденицької громади Михайла Живчина, визнавши законними накладені на них штрафи. Рішення суду ще можна оскаржити. ZAXID.NET намагався дізнатись, чи подаватиме Тарас Кучма апеляцію, але він не відповідав на телефонні дзвінки.

За даними журналістів, справи щодо голів Трускавецької, Бориславської та Східницької громад, які також оскаржують штрафи за невиконання плану мобілізації, перебувають ще на розгляді судів.